Encuentran metales tóxicos en alimentos para bebés en EU

Investigadores del Congreso de Estados Unidos encontraron “niveles peligrosos de metales pesados ​​tóxicos” en ciertos alimentos para bebés que podrían causar daño neurológico, dijo un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un informe publicado el jueves.

El panel examinó alimentos para bebés hechos por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber, dijo, y agregó que estaba “muy preocupado” que Walmart Inc, Campbell Soup Co y Sprout Organic Foods se negaran a cooperar con la investigación.

El informe dijo que los estándares internos de la compañía “permiten niveles peligrosamente altos de metales pesados ​​tóxicos, y los documentos revelaron que los fabricantes a menudo han vendido alimentos que excedían esos niveles”.

Campbell dijo en un comunicado en su sitio web que sus productos son seguros y citó la falta de un estándar actual de la FDA para metales pesados ​​en alimentos para bebés. La compañía dijo que pensaba que había sido “socios de pleno derecho” en el estudio con investigadores del Congreso.

Walmart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hain no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

El informe también criticó a la administración del entonces presidente Donald Trump, diciendo que “ignoró una presentación secreta de la industria a los reguladores federales que revelaba un mayor riesgo de metales pesados ​​tóxicos en los alimentos para bebés”.

El informe dijo que “en el 100% de los alimentos para bebés de Hain probados, los niveles de arsénico inorgánico fueron más altos en los alimentos para bebés terminados de lo que la compañía estimó que se basarían en las pruebas de ingredientes individuales”.

Dijo que en agosto de 2019 la FDA recibió una presentación de diapositivas secretas de Hain que decía que “las políticas corporativas para probar solo los ingredientes, no los productos finales, representan insuficientemente los niveles de metales pesados ​​tóxicos en los alimentos para bebés”.

El informe dijo que la FDA no tomó ninguna medida nueva en respuesta. “Hasta el día de hoy, los alimentos para bebés que contienen metales pesados ​​tóxicos no llevan etiquetas ni advertencias para los padres. Los fabricantes son libres de probar solo los ingredientes o, para la gran mayoría de los alimentos para bebés, de no realizar ninguna prueba ”, dice el informe.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha declarado que el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio inorgánicos son peligrosos, especialmente para los bebés y los niños. No tienen “ningún beneficio para la salud establecido” y “conducen a enfermedades, deterioro y, en dosis altas, la muerte”.

Fuente: Excélsior