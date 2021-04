En puerta nuevas sanciones comerciales contra México por vaquita marina

Organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, artífices del embargo pesquero contra el Alto Golfo de California, pidieron a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES), sancionar a México por la falta de resultados en la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba.

El Centro para la Diversidad Biológica, la Agencia de Investigación Ambiental y el Instituto de Bienestar Animal, solicitaron a CITES suspender el comercio internacional de especies y productos de plantas y vida silvestre mexicanos, incluidos reptiles, orquídeas, arañas, pepinos de mar y algunas especies de tiburones, que anualmente representan divisas para el país por cientos de millones de dólares.

“El gobierno mexicano ha tenido suficiente tiempo y aviso para prestar atención a las advertencias y recomendaciones de CITES, pero no ha emprendido acciones contundentes para evitar la muerte de vaquitas y la pesca de Totoaba. El tiempo se acaba para la vaquita y no hay razón para que CITES no actúe ahora con las medidas más enérgicas posibles”, advirtió Clare Perry, líder de la campaña de océanos de la Agencia de Investigación Ambiental.