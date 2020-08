En EU consideran innecesarias pruebas de covid en asintomáticos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que alentaban a las personas sin síntomas de covid-19 a hacerse la prueba de contagio si habían estado en contacto con alguien infectado, ahora consideran innecesario realizarla, aunque no han ofrecido una explicación clara de este cambio de criterio.

La modificación de las pautas se realizó el lunes en el sitio web de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), mientras que los medios dieron cuenta de intentos desde la Casa Blanca de incidir en este sentido.

El presidente Donald Trump ha manifestado en varias ocasiones que su país no debería realizar tantas pruebas de cribaje, al considerar que resultaban en una mala imagen del manejo de la pandemia de coronavirus por parte de Estados Unidos.

Pero si bien es cierto que en el país en efecto se realizan muchas pruebas, también lo es que sus cifras son muy altas porque la enfermedad está causando más estragos que en otros lugares, con más de 5,8 millones de casos confirmados y casi 180.000 muertes.

Antes, la página en internet de los CDC decía: “Las pruebas se recomiendan en caso de contacto cercano con personas infectadas por el SARS-CoV-2″.

Este miércoles se lee lo siguiente: “Si ha estado en contacto (a menos de 1,8 metros) con una persona infectada con covid-19 durante al menos 15 minutos pero no muestra síntomas, no necesariamente necesita una prueba a menos que sea una persona vulnerable o que su médico, su Estado o sus funcionarios de salud pública locales lo recomienden”.

Brett Giroir, un alto funcionario del Departamento de Salud, dijo en una llamada con periodistas que las nuevas pautas son una “acción de los CDC”.

Giroir no se explayó sobre qué nuevas pruebas habían conducido a la modificación de las pautas, pero dijo que los documentos habían sido vistos por otros altos funcionarios, incluido el prestigioso doctor Anthony Fauci, quien dirige y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y uno de los principales asesores médicos de la Casa Blanca para la respuesta a la pandemia.

Fauci desmintió más tarde a Giroir en la cadena CNN. “Estaba en el quirófano bajo anestesia general y no participé de ninguna discusión o deliberación sobre las nuevas recomendaciones de testeo”, dijo Fauci.

Me inquietan las interpretaciones de estas recomendaciones y me preocupa que harán que la gente asuma incorrectamente que el contagio asintomático no es un gran asunto. De hecho, lo es”, agregó.