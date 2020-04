Empresas prohíben uso de Zoom por problemas de privacidad y seguridad

Debido al distanciamiento social para evitar el aumento de casos de coronavirus, las videollamadas se volvieron una opción para atender cuestiones laborales, lo que ha permitido que aplicaciones que brindan este tipo de servicios crezcan, tal es el caso de Zoom, aunque los fallos de esta app respecto a la seguridad y privacidad de sus usuarios han obligado a algunas empresas a prohibir su uso.

Compañías que han extendido misivas para informar a sus trabajadores que tienen prohibido usar la aplicación creada por Eric Yuan, son Google, la NASA, SpaceX y el gobierno de Taiwán.

SpaceX, la empresa de transporte espacial creada por Elon Musk, mandó un electrónico, fechado el 28 de marzo, para informar a sus empleados que todo el acceso a Zoom había sido desactivado con efecto inmediato.

“Entendemos que muchos de nosotros estábamos usando esta herramienta para conferencias y reuniones de apoyo (…) Utilicen el correo electrónico, el texto o el teléfono como medios alternativos de comunicación”, indicó el mensaje.

A finales de la semana pasada, Google comunicó de manera interna a sus trabajadores que no podían utilizar Zoom. Todos los ordenadores de la compañía bloquearon la ejecución de la aplicación por considerar que no es segura, aunque la compañía no restringió el uso de Zoom para cuestiones familiares en otros dispositivos.

Por su parte, la NASA emitió un comunicado donde señala que Zoom no tiene licencia ni está autorizado para el uso de los empleados y contratistas de la empresa, “y no está permitido en los dispositivos de la NASA. Esto incluye todos los equipos provistos por el gobierno o equipos provistos por el contratista, o cualquier dispositivo que se conecte a la red de la NASA”.

El gobierno de Taiwán también se manifestó en contra de la compañía de servicio de videollamadas, pues ordenó a sus organismos públicos no usar productos con problemas de seguridad como Zoom.

Un informe publicado por el sitio de tecnología BleepingComputer reveló que actualmente se venden más de medio millón de cuentas de usuarios de Zoom en la Deep web. La mayoría de ellas parecen provenir anteriormente de ‘piratas informáticos’, sin embargo, algunas de ellas son reales.

Para esta investigación, el medio consultó a la compañía de seguridad cibernética Cyble, quienes no creen que esta situación sea el resultado de un hack de Zoom. Ellos creen que se las cuentas reunieron mediante una técnica llamada ‘relleno de credenciales’, en la que los ‘piratas informáticos’ utilizan bases de datos de antiguas de credenciales robadas, y las prueban con cuentas de Zoom.