Emite EU alerta de viaje por violencia en Sinaloa

Ciudad de México. Ante los altos grados de violencia que se suscitan en Sinaloa, particularmente en Culiacán y Mazatlán, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a esa entidad mexicana.



El Departamento de Estado estadunidense remarcó que ese estado mexicano —cuna del cártel de Sinaloa— se encuentra en la clasificación de Nivel 4 “no viajar” en el listado de sitios que exhorta a no visitar a sus connacionales.



Debido a los hechos recientes de violencia —que se dispararon a raíz del presunto secuestro del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien está bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos— las autoridades del vecino del norte indicaron que tienen información de que los enfrentamientos continúan y que incluso sus ciudadanos estadunidenses han sido víctimas de robo.



Washington negoció con Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el otro fundador del cártel de Sinaloa, su entrega y la captura de “El Mayo”. Desde entonces, el pasado 25 de julio. se ha desatado una serie de hechos violentos en esa entidad mexicana de los enfrentamientos entre las facciones de la organización criminal.



“El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, continúa recibiendo informes de robos de vehículos a mano armada, disparos, operativos de las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras, vehículos quemados y vías cerradas en las cercanías de Culiacán en el estado de Sinaloa, incluida la Carretera Federal 15 Culiacán-Mazatlán y otras vías importantes”, señaló en su alerta el Departamento de Estado.



Agregó: “ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de robo y robo de vehículos a mano armada a lo largo de la Carretera Federal 15. El Consulado General de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que Sinaloa está clasificado como Nivel 4: No viajar en el aviso de viaje del Departamento de Estado para México”.



En la alerta, también se detalló que la carretera Mazatlán-Culiacán y Mazatlán se encuentran en esta área de Nivel 4 debido a la delincuencia generalizada y a las organizaciones criminales “que tienen su base y operan” en Sinaloa.



“Los ciudadanos estadunidenses presentes en Sinaloa o con planes de viajar allí deben permanecer alerta ante posibles actos de violencia en todo el estado y evitar cualquier viaje no esencial allí, incluyendo la carretera federal Culiacán-Mazatlán”.



Washington indicó que sus connacionales que necesiten servicios de emergencia deben comunicarse con la embajada o consulado estadunidense más cercano.