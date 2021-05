Embarazada escala muro fronterizo entre Juárez y El Paso; queda atrapada a 5 metros de altura

Una mujer embarazada logró escalar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos; sin embargo, la migrante no pudo descender y tuvo que ser rescatada por elementos del cuerpo de bomberos de El Paso, Texas.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021