El volcán La Soufrière entra en erupción por segunda vez en el día en San Vicente y las Granadinas

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés) de San Vicente y las Granadinas informó este viernes 9 de abril que el volcán La Soufrière reportó una segunda erupción.

De acuerdo con el organismo del país caribeño, la segunda erupción del volcán La Soufrière fue menos fuerte que la ocurrida pasadas las 09:00 de la mañana, que dejó una nube de ceniza y residuos volcánicos a seis kilómetros de distancia.

The team returned to the Observatory at Belmont and got more footage of the 2nd explosive eruption at #LaSoufriere. Credit: Thomas Christopher @soufriere_hills, The UWI Seismic Research Centre #redalert #stilldangerous #uwi pic.twitter.com/TpKmU5hJrf

