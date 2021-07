‘El trabajo duro paga’, gracias a Only Fans compra casa y auto deportivo

La modelo inglesa Morgan Doyne, de 24 años, se hizo viral porque se compró una casa de 5 habitaciones y 4 baños de 535 mil libras y un Ford Mustang de 40 mil libras esterlinas posando en videos o fotografías en lencería y topless en el portal web OnlyFans.

“Mi contenido es como modelaje glamoroso, en topless o en lencería; no publicaré nada sin los pantalones puestos”, indicó a la prensa británica.

La estudiante de Química y Medicina Forense, insatisfecha con su salario y empleo, ganó 300 mil libras esterlinas en 18 meses.

Narró que a sus amigos no les importó cuando les contó que su madre se sorprendió por la cantidad de dinero que puede ganar con eso, pero la apoyan mucho.

“Por lo general, son los hombres en línea los que parecen tener algo que decir y abusar de mí. No sé por qué se enojan tanto por eso”,añadió.

“Es muy agradable no tener que trabajar para nadie porque he tenido jefes horribles en el pasado y eso significa que puedo trabajar cuando quiero desde casa. Me siento muy afortunada de poder pagar la casa de mis sueños a esta edad y también estoy muy orgullosa de mí”, señaló.

Información de Vanguardia