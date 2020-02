“El Rey” Zambada salió de prisión luego de testificar contra “El Chapo” Guzmán: periodista de NYT

El periodista Alan Feuer informó este sábado que Jesús “El Rey” Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez “La Chapodiputada” y Jorge Milton Cifuentes obtuvieron su libertad luego de que participaron como testigos protegidos en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Feuer indicó que el hermano de “El Mayo” Zambada, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de prisiones de Estados Unidos, ya no está preso. “El archivo de su caso fue trasladado de Brooklyn a DC en 2013. Todo el archivo permanece sellado”, señala el periodista.

El periodista, que reporta para el diario The New York Times, señaló que de acuerdo con datos de dicha dependencia la liberación se dio después de que las tres personas consiguieran la reducción de sus condenas al colaborar en el juicio en contra del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Durante el juicio a “El Chapo” celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del Cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.

El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.

“Jorge Cifuentes, el narco colombiano que trabajó con Chapo sacando coca de Ecuador, fue liberado de la prisión en diciembre de 2019, según la Oficina de Prisiones”, escribió Feuer.

Sobre Lucero Guadalupe Sánchez, indicó que ella tampoco “está en prisión. Lo último que dijo su archivo de caso fue que un informe de estado debía presentarse el 9/2019”.

Fuente: Sin Embargo