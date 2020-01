El príncipe Enrique y Meghan renuncian a su papel en la realeza británica

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, anunciaron a través de su cuenta en Instagram que renuncian a su papel en la realeza británica.

“Tenemos la intención de retirarnos como miembros “de primer rango” de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina”, reza la nota publicada por la pareja real.

De acuerdo con el comunicado, la decisión de hacer “una transición para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo” dentro de la realeza británica se tomó después de “muchos meses de reflexión y discusiones internas”.

El duque y la duquesa de Sussex agregaron que planean dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, continente de origen de Meghan Markle, sin dejar de honrar su deber con la realeza británica.

“Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo, el cual incluye el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa”, dice la declaración conjunta.

El príncipe Enrique y Meghan agregaron que compartirán más sobre “este emocionante nuevo paso a su debido tiempo”, mientras siguen colaborando con la reina Isabel II; con Carlos, el príncipe de Gales y con Guillermo y Kate, los duques de Cambridge.

