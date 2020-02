El Pentágono destina instalaciones militares con capacidad para 1.000 personas para cuarentenas tras ocho casos de coronavirus en EE.UU.

Estados Unidos destinará varias instalaciones del Departamento de Defensa para el alojamiento de las personas que se requiera poner en cuarentena por sospecha de contagio con el coronavirus 2019-nCoV, según informó el secretario de Defensa, Mark Esper.

En un comunicado este 1 de febrero, citado por Reuters, el Pentágono detalló que proporcionará alojamientos militares con una capacidad para 1.000 personas que acogerán a los evacuados estadounidenses desde la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del coronavirus.

Se seleccionaron cuatro instalaciones militares: dos ubicadas en California, una en Colorado y otra en Texas, confirmó el Pentágono.

El Departamento de Salud y Servicios humanos estadounidense (HSS, por sus siglas en inglés) había solicitado lugares que pudieran albergar al menos a 250 personas en habitaciones individuales hasta el 29 de febrero, subrayando que se haría responsable de los cuidados, el transporte y la seguridad de todos los pacientes.

“El personal del Departamento de Defensa no estará en contacto directo con los evacuados y estos no tendrán acceso a ninguna ubicación de la base que no sea su vivienda asignada”, explicó esa oficina.

La decisión se produce luego de que este viernes el secretario del HSS, Alex Azar, anunciara una “cuarentena obligatoria de 14 días” a cualquier connacional de regreso al país que haya visitado la provincia de Hubei u otras zonas de China en las últimas dos semanas, hasta garantizar que “no representa un riesgo para la salud pública”.

Esta semana fueron evacuados del país asiático 195 norteamericanos, quienes permanecieron confinados en una base militar de California y fueron sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a la cuarentena antes mencionada.

Casos confirmados en EE.UU.

Ya son ocho los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. El último se conoció este sábado y se trata de un hombre contagiado en Boston (Massachusetts), quien había regresado recientemente de Wuhan. Ese individuo acudió al médico con síntomas y fue aislado. Las personas con las que había contactado antes de pedir ayuda están siendo monitoreadas.

Horas más tarde, el alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio, señaló durante una conferencia de prensa que un vecino de la ciudad es sospechoso de portar el nuevo coronavirus. Se trata de una persona que recientemente regresó a Nueva York procedente de China.

Mientras, en China los últimos datos oficiales cifran el número total de muertes por el brote del coronavirus en 304, y los casos confirmados de infección se elevaron a 14.380.

Fuente: RT Noticias