El Kremlin ofrece detalles de la próxima reunión entre Putin y Trump

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que el encuentro entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de EE.UU., Donald Trump, podría celebrarse en el plazo de dos semanas o «más tarde».

«De hecho, puede tener lugar dentro de dos semanas o un poco más tarde. Hay un consenso general en que no hay que dejar nada para más adelante», dijo el vocero a los periodistas.

Peskov señaló que los mandatarios manifestaron su «voluntad» para celebrar este encuentro. «El ministro de Relaciones Exteriores [de Rusia, Serguéi] Lavrov, y el secretario de Estado [de EE.UU., Marco] Rubio, comenzarán a trabajar sobre la cuestión», indicó.

Donald Trump y Vladímir Putin han mantenido este jueves una conversación telefónica durante la cual acordaron reunirse en la capital de Hungría, Budapest. «Creo que se logró un gran avance con la conversación telefónica de hoy», concluyó Trump en un mensaje en sus redes sociales, calificándola de «muy productiva».

Desde el Kremlin indicaron que ambas partes se ocuparán «sin demora» de los preparativos de la nueva reunión. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, apuntó que el líder estadounidense mencionó la capital húngara como posible lugar para mantener las conversaciones y su homólogo ruso apoyó la propuesta.

Trump también dijo que, antes de su encuentro con Putin en la capital de Hungría, la próxima semana se celebrará una reunión entre asesores de alto nivel estadounidenses y rusos. «Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán próximamente», agregó.