El joven acusado de matar a tiros a dos manifestantes durante las protestas en Kenosha, dio dos entrevistas momentos antes de los disparos

Kyle Rittenhouse, de 17 años, acusado de matar a dos personas este martes en la ciudad de Kenosha, donde tuvieron lugar violentas protestas por la agresión policial contra el afroamericano Jacob Blake, dio dos entrevistas esa misma noche, momentos antes del trágico incidente.

En una de las grabaciones, el joven aparece frente a un local cerrado sosteniendo un rifle semiautomático. En sus declaraciones a Richie McGinniss, miembro del equipo de The Daily Caller, Rittenhouse dice que está ahí para proteger tanto la propiedad como a las personas, y lo llama “su trabajo”.

“Hay gente que resulta herida y nuestro trabajo es proteger este negocio”, afirma. “Y mi trabajo también es proteger a la gente. Si alguien resulta herido, corro hacia el peligro. Por eso tengo mi rifle; tengo que protegerme, obviamente. Pero también tengo mi botiquín”.

I interviewed the alleged shooter before the violence started.

Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7

— Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) August 26, 2020