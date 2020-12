El iceberg más grande del mundo acaba de partirse en dos

Nuevas imágenes capturadas por el satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), el Copernicus Centinel-3, registraron el desprendimiento de un masivo bloque de hielo de la punta norte del gigantesco iceberg A-68A.

De acuerdo a un comunicado emitido recientemente por la ESA, un enorme bloque de hielo de 18 kilómetros de largo, con una extensión cercana a 140 kilómetros cuadrados, se desprendió de la parte norte del A-68A.

A large block of ice has broken off the #A68A iceberg, seen in new images from @CopernicusEU #Sentinel3, possibly caused by interaction of the berg with the shallow seabed 👉 https://t.co/v6u4BblD9s pic.twitter.com/xh2MSsfwis

— ESA (@esa) December 18, 2020