El huracán Iota alcanza la máxima categoría y amenaza a Centroamérica con vientos “catastróficos”

El huracán Iota se ha intensificado este 16 de noviembre y ha alcanzado la máxima categoría, 5, a su paso hacia Centroamérica, donde puede causar “vientos catastróficos, una marejada ciclónica que amenaza vidas y lluvia torrencial”, ha informado el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Category 5 Hurricane #Iota is getting closer to Nicaragua. Hurricane-force winds should begin in a few hours, with landfall expected this evening. This is a life-threatening situation and please heed the advice of local officials. More on Iota at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/8LRbA5illL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020