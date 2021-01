El farmacéutico que destruyó deliberadamente más de 500 dosis de la vacuna de Moderna es arrestado y enfrenta tres cargos graves

Un exempleado de un hospital de Grafton (Wisconsin, EE.UU.) que admitió haber destruido deliberadamente más de 500 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna fue arrestado este jueves y enfrenta tres cargos por delitos graves, según anunció el Departamento de Policía de Grafton.

De acuerdo con la investigación, el farmacéutico del hospital Advocate Aurora Health, que fue despedido anteriormente esta jornada, “retiró intencionalmente las vacunas del almacenamiento refrigerado y las dejó afuera durante la noche”, lo que causó que 57 viales que contenían alrededor de 570 dosis de la vacuna se volvieran “inútiles”.

Inicialmente se pensaba que el incidente fue accidental, pero posteriormente se reveló que el ya extrabajador, cuyo nombre aún no ha sido revelado, sacó los viales del almacenamiento refrigerado “sabiendo que no serían utilizables”. El exempleado admitió por escrito que lo hizo deliberadamente, aunque de momento no están claras sus motivaciones.

Se informa que 57 de las dosis estropeadas fueron distribuidas a pacientes, pero según el hospital no se registraron problemas de salud en los afectados. El valor de las dosis dañadas se estimó entre 8.000 y 11.000 dólares.

El exfarmacéutico fue arrestado bajo sospecha de poner en peligro la seguridad de forma imprudente, adulterar un medicamento recetado y causar daño criminal a la propiedad.

La vacuna de Moderna debe mantenerse refrigerada antes de ser administrada. Las dosis llegan congeladas entre -25°C y -15°C y deben almacenarse en refrigeradores a entre 2°C y 8​​°C, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Fuente: RT