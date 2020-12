El exmédico de Maradona, sobre su muerte: “Para mí fue un suicidio”

Con el telón de fondo de la causa judicial para determinar si hay responsabilidades penales en el fallecimiento del astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, quien fuera su médico de cabecera, Alfredo Cahe, ha opinado en recientes declaraciones: “Para mí fue un suicidio”.

“Digo suicidio porque Diego estaba cansado. Todos estos acontecimientos fueron consecuencia de un suicidio”, respondió Cahe a preguntas de los panelistas del programa de televisión ‘Confrontados’. Asimismo, agregó: “Una de las mujeres de su entorno me dijo: ‘No quiere vivir más, está cansado de la vida, ya hizo todo'”.

Cahe explicó que a las pocas ganas de vivir de la estrella argentina se le habría sumado un entorno que no lo habría cuidado como debía. “La última vez que vi a Diego vivo fue en la clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente se me cerraron las puertas”, afirmó el conocido médico.

“No se lo cuidó”

También contó que intentó visitar a su expaciente en otra ocasión: “La única vez que lo vi estaba dormido profundamente. Y la segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio”, narró.

Además, el médico arremetió contra el entorno cercano del exfutbolista, después de sostener que el exdeportista no tenía un médico de cabecera que lo controlara: “Todo ese entorno que había estado con él desapareció. Tenía un sequito, pero no existía un Cahe en su vida. Esa mañana cuando se lo fue a despertar no intervino ningún médico. No se lo cuidó”, afirmó.

Maradona murió el miércoles 25 de noviembre por un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, según los forenses. El deceso se produjo en una casa alquilada en el partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, mientras se recuperaba de una operación en su cabeza por un hematoma subdural. Tras la muerte, muchos seguidores criticaron que el ‘Diez’ no habría estado listo para ser dado de alta y abandonar la clínica.

Fuente: RT