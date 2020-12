El es Andrés Smith, el primer mexicano vacunado contra COVID-19 en EU

El doctor Andrés Smith fue prácticamente el primer mexicano en ser vacunado contra el coronavirus (COVID-19). Recibió la inmunización en Estados Unidos por formar parte del Departamento de Emergencias del hospital Sharp de Chula Vista, San Diego, California.

Como parte del equipo médico que atiene en primera línea la pandemia, Smith tuvo acceso a la medicina de Pfizer, recientemente aprobada para su uso de emergencia en dicho país.

Andrés Smith es presidente de la Cruz Roja en Tijuana y es miembro del Consejo de Liderazgo Binacional, además de su labor filantrópica por Sharp Chula Vista. El Dr. Smith y sus colegos del departamento de emergencias fueron merecedores de la medalla de honor Donald N. Sharp de la Fundación Sharp HealthCare por sus contribuciones a diversas campañas entre las que destacan ‘Above and Beyond‘, encaminada a construir la nueva generación de hospitales en la zona sur de del condado de San Diego.

Por su parte la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de la vacuna para el COVID-19 creada por la empresa Moderna, siendo el segundo fármaco avalado para esos fines.

El doctor Andrés Smith, director del departamento de emergencias de Sharp Chula Vista -y presidente de Cruz Roja Tijuana- fue el primero en dicho hospital de CV en recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19 pic.twitter.com/LetxHjfMCe — Alexandra Mendoza (@alemend) December 18, 2020

Por: Vanguardia