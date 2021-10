El dióxido de azufre del volcán de La Palma llega a Cuba junto al polvo del Sáhara

Durante la tarde de este lunes el dióxido de azufre (SO2) y las cenizas emitidas por el volcán de La Palma, en España, ha llegado al este de la isla de Cuba junto con concentraciones de polvo provenientes del desierto del Sáhara, informó RT.

Long-range transport of total column SO2 from #CumbreViejaVolcano #LaPalma across the Atlantic to the Caribbean in @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 3 Oct 12 UTC visualized by @Windycom. Plume altitude initialized at ~5km https://t.co/YbK7KaG8a5 pic.twitter.com/xSQTqyyjMS

— Mark Parrington (@m_parrington) October 4, 2021