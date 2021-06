El COVID llegó a EU antes de lo que se creía: hubo casos en diciembre de 2019

El virus SARS-coV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, estuvo presente en Estados Unidos desde diciembre del año 2019, es decir, semanas antes del primer caso reconocido en aquel país, sugiere un estudio.

El primer caso de COVID reconocido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) se registró el pasado 21 de enero del 2020.

Sin embargo, un estudio realizado por el National Institutes of Health, publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, encontró evidencia de infecciones por SARS-CoV-2 en cinco estados antes de lo que se había informado inicialmente.

Mediante el programa de investigación All of Us se analizaron más de 24 mil muestras de sangre almacenadas que fueron aportadas por participantes de 50 estados de Estados Unidos entre el 2 de enero y el 18 de marzo de 2020.

Los investigadores buscaron en las muestras de los participantes un tipo de anticuerpos llamados IgG.

Estos anticuerpos no aparecen hasta aproximadamente dos semanas después de que una persona ha sido infectada, lo que indica que los participantes con estos anticuerpos estuvieron expuestos al virus al menos varias semanas antes de que se tomara la muestra.

Se detectaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en nueve muestras. Las primeras muestras positivas provinieron de participantes en Illinois y Massachusetts el 7 y 8 de enero de 2020, respectivamente, lo que sugiere que el virus estaba presente en esos estados a fines de diciembre.

Estos hallazgos se suman al estudio de los CDC que sugirió que el virus estaba presente en Estados Unidos ya en diciembre de 2019.

“Este estudio nos permite descubrir más información sobre el comienzo de la epidemia de Estados Unidos y destaca el valor real de la investigación longitudinal para comprender la dinámica de enfermedades emergentes como COVID-19”, dijo Josh Denny, autor del estudio.