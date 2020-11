El Congreso de Perú destituye al presidente Vizcarra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, no superó con éxito el segundo pedido de vacancia en su contra este lunes y quedó excluido del Ejecutivo, mientras avanza en la Fiscalía una investigación por un presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital cuando era gobernador regional de Moquegua.

Tras un extenso debate de más de cuatro horas, los detractores del mandatario en el Parlamento lograron conseguir los 87 votos necesarios de los 130 posibles para avanzar con la destitución. Así, la votación final del Congreso quedó con 105 a favor de la interrupción de su mandato y 19 que se inclinaron por la continuidad.

Por su parte, Vizcarra acudió a la sede del Legislativo para exponer su defensa ante los parlamentarios: “Una vacancia incrementaría los temores sobre la institucionalidad”, sostuvo. Además, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación de este recurso. En cuanto su acusación, remarcó: “No existe prueba fehaciente de delito alguno, y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno”. De todos modos, afirmó que dejará avanzar las investigaciones judiciales.

Esta instancia llegó tras una votación previa, cuando el Parlamento definió concretar el juicio político con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El proceso se produjo porque Vizcarra fue acusado de tener “incapacidad moral” para gobernar, en medio de las sospechas de haber recibido coimas por la instalación del centro de salud antes de ser presidente.

Igualmente, Vizcarra había solicitado adelantar la fecha de la votación final para el viernes pasado, argumentando que el caso generaba “zozobra permanente”. No obstante, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la solicitud y resolvió sostener la jornada para el 9 de noviembre, como finalmente ocurrió.

La iniciativa del juicio político fue presentada por el legislador José Vega Antonio, secretario general del partido nacionalista Unión por el Perú UPP, quien argumentó que “el pueblo está cansado de presidentes corruptos” y llamó a iniciar “una gran cruzada para combatir la corrupción”, según la agencia de noticias Andina.

Así, el jefe de Estado no pudo salir airoso de dos intentos destituyentes en menos de dos meses. El anterior, desarrollado el 18 de septiembre, fue por una presunta contratación irregular al cantante Richard Cisneros, por parte del Ministerio de Cultura.

