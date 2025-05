El conflicto ruso-ucraniano terminará mediante solución diplomática, asegura Marco Rubio

El presidente Donald Trump está abierto a buscar cualquier mecanismo para lograr una solución duradera a la crisis en Ucrania, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Subrayó la urgencia de alcanzar avances diplomáticos en los próximos días y descartó categóricamente una salida militar al conflicto.

«El presidente de Estados Unidos ha dejado muy claro que quiere poner fin a la guerra», afirmó el funcionario durante declaraciones previas a una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Turquía. «Está abierto a prácticamente cualquier mecanismo que nos lleve a una paz justa, continua y duradera. Y eso es lo que quiere ver.»

Rubio reiteró que la violencia no resolverá la crisis. «Diré esto y lo repetiré, que no hay solución militar al conflicto ruso-ucraniano. Esta guerra no va a terminar mediante una solución militar, sino diplomática. Y cuanto antes se llegue a un acuerdo para poner fin a esta guerra, menos gente morirá y menos destrucción habrá», enfatizó. Al mismo tiempo, indicó que «el propósito de la OTAN es prevenir las guerras».

Aunque reconoció la complejidad del conflicto, el secretario de Estado expresó un cauto optimismo sobre las negociaciones. «Veremos qué ocurre en los próximos días al respecto, y queremos que se avance en ese sentido», declaró, insistiendo en la disposición de Washington de apoyar cualquier proceso viable.