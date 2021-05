El caso de una menor de 17 años que se quitó la vida tras denunciar abusos sexuales de la policía conmociona a Colombia

Un video donde se observa a varios policías arrastrar por la fuerza a una joven estremece estos días a Colombia debido a que, horas más tarde, la menor de edad se quitó la vida tras denunciar en las redes que había sido abusada sexualmente por los uniformados.

El hecho ocurrió en la ciudad de Popayán, en la capital del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde colectivos de defensa de los derechos humanos han criticado el “uso excesivo de la fuerza” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la contención de los manifestantes.

Distintas organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), publicaron un comunicado donde afirman que la noche del 12 de mayo la adolescente, de 17 años, fue llevada a una Unidad de Acción Inmediata (URI) de la Fiscalía y “después de sufrir violencia sexual decidió terminar con su vida”.

Este viernes, la Fiscalía de Colombia informó en un video institucional que iniciará la investigación y que para ello se conformó un equipo especial con dos fiscales.

¿Qué ocurre en el video?

El registro audiovisual, que se ha viralizado en las redes, fue grabado en horas de la noche, por lo que las imágenes no son nítidas. Sin embargo, se aprecia cómo un grupo de policías lleva a rastras a una persona contra su voluntad, mientras que alguien que le pide su nombre “para derechos humanos”, graba.

Entre los gritos, se escucha: “Cuatro con una mujer, idiota” . El resto del audio es inteligible.

En la cuenta de Facebook que se atribuye a la adolescente, cuya captura ha circulado en las plataformas digitales, relata que se dirigía a casa de un amigo cuando fue interceptada por los agentes del Esmad.

“Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron “, escribió en el post.

En su publicación, continúa: “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudos”.

Según afirma, aunque apoyaba el paro esa noche, “no estaba con los de la marcha”.

Se abre una investigación

La vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera, anunció que para investigar la presunta agresión sexual a una menor de edad dentro de las instalaciones de la Unidad de Acción Inmediata se conformó un “equipo especial con dos fiscales”, una de ellos es experta en temas de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Rt