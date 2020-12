El Brexit en primera persona: cambios, miedos y esperanzas

Transportan mercancías hacia el Reino Unido, exportan hacia la Unión Europea (UE), buscan científicos o soñaban con una jubilación en Grecia. Seis personas directamente afectadas por el Brexit dieron su testimonio a la AFP.

Dimitar Velinov, camionero

Después de años en las carreteras, el camionero búlgaro Dimitar Velinov, de 74 años, presagia largas filas en la frontera del Reino Unido a partir del 1 de enero.

El Brexit es una dificultad adicional para cruzar el Canal de la Mancha, ya complicada para los camioneros por los intentos de los migrantes de viajar ilegalmente al Reino Unido escondidos en los remolques de los camiones

Para evitar altas multas, Dimitar Velinov asegura que se mantiene con los ojos abiertos cuando espera a que lo embarquen en el puerto francés de Calais.

– Sam Crow, pescador

“El 90% de los pescadores quiere salir” de la Unión Europea, resume Sam Crow, pescador de 26 años de Scarborough, en el norte de Inglaterra.

Según él, el sector podría experimentar una reactivación gracias a los cambios de cuotas, hasta entonces impuestas por la Unión Europea, tras décadas de declive.

Antes, el puerto estaba lleno de gente que venía a recibir a los pescadores y a ayudarlos” a su regreso de la faena, dice. “Este no es el caso ahora. Ya no le interesamos a nadie”.

Este joven valoró ver cómo los negociadores británicos defendían al sector en las últimas horas de negociaciones, antes del anuncio de un acuerdo posbrexit con Bruselas, que se logró in extremis debido en gran parte a las divergencias sobre derechos pesqueros:

Al final, el acuerdo prevé un período de transición hasta junio de 2026, al término del cual, los pescadores europeos habrán cedido gradualmente el 25% de su pesca, mucho menos de lo que esperaban los británicos. Pero estos podrán seguir exportando libres de impuestos a la UE, un punto importante para Sam Crow, que envía los cangrejos que captura al mercado europeo.

Greg McDonald, empresario

Su empresa está ubicada en Cannock (centro de Inglaterra) pero es muy dependiente de la UE, a la que exporta gran parte de su producción.

Londres y Bruselas terminaron firmando un tratado de libre comercio que permite eludir aranceles y cuotas, pero de todas maneras los controles aduaneros harán más difíciles los trámites.

La única ventaja: ya compró una empresa en el país. “Y el Brexit podría darme la oportunidad de adquirir empresas (debilitadas) a un precio atractivo”, explica.

Pero para él, “el Brexit nunca ha sido una buena noticia para la economía británica. Es un proyecto político”.

Y aunque el primer ministro Boris Johnson haya hecho una campaña probrexit prometiendo que se “recuperará el control” de la frontera y de las leyes del Reino Unido, “vamos a entender que una frontera funciona en ambos sentidos”, afirmó.

Pascal Aussignac, chef

Me he convertido en un ciudadano británico, pero la empresa a la que he dedicado dos décadas de mi vida ya no está segura aquí y tengo miedo al futuro”, lamenta Pascal Aussignac, chef francés que vive desde hace 22 años en Londres y es copropietario de seis restaurantes, que van desde restaurantes con estrellas Michelin hasta otros más sencillos.