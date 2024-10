Ejército ucraniano afirma que Rusia ha derribado uno de sus propios cazas

Madrid., El ejército de Ucrania ha asegurado este sábado que las fuerzas armadas rusas han derribado sobre el Donbás uno de sus propios aviones de combate por error, mientras sobrevolaba la región a fin de atacar posiciones ucranianas.



El avión en cuestión se encontraba lanzando bombas aéreas dirigidas sobre territorio bajo control ucraniano cuando fue alcanzado por misiles de las tropas rusas estrellándose en territorio de la región de Donetsk, ha informado el portal de noticias Ukrainska Pravda citando a fuentes de las fuerzas aéreas en Kiev.



Aunque se han difundido imágenes y vídeos relacionados con el incidente en los que se ve un supuesto caza ruso Su-25 en el momento de su derribo, este contenido audiovisual no permite dilucidar si el avión fue efectivamente derribado por sus propias tropas o no.



Atendiendo a los datos del ejército ucraniano sobre el número de bajas supuestamente ocasionadas por sus tropas entre las filas rusas, Rusia habría perdido 368 aviones desde el comienzo de la guerra, hace ahora más de dos años y medio. No obstante, estas cifras no han podido hasta el momento verificarse de forma independiente.