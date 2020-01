EEUU bombardea aeropuerto de Bagdad y mata a militares iraquíes

Disparo de varios cohetes contra el aeropuerto de Bagdad, capital de Irak, ha matado a varios miembros de las fuerzas populares iraquíes.

Al menos tres cohetes Katiusha han caído la madrugada de este viernes cerca del terminal de carga del aeropuerto internacional de Muhamad Alaa en Bagdad, capital iraquí. Como consecuencia dos vehículos se incendiaron, según han comunicado las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe).

Hay fuentes que confirman que al menos siete personas, cinco de ellas miembros de Al-Hashad Al-Shabi, han muerto, mientras 12 soldados y varios civiles han resultado heridos en el nuevo ataque, el segundo en menos de una semana.

Las fuerzas populares iraquíes hospedaban “importantes invitados” en el aeropuerto de Bagdad y habían llevado a dos de ellos en los vehículos que fueron golpeados. Al-Hashad Al-Shabi ha tildado el ataque de “un cobarde ataque estadounidense”.

Las explosiones han activado las sirenas del recinto del aeropuerto. Aún se desconoce el autor de este nuevo crimen en Irak, sin embargo, los helicópteros estadounidenses siguen sobrevolando la zona que alberga los centros diplomáticos y gubernamentales en Bagdad.

