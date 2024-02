EE.UU. vuelve a la Luna 52 años después

El módulo de alunizaje Odysseus, desarrollado por la empresa estadounidense espacial Intuitive Machines, ha aterrizado con éxito en la superficie lunar, según informó la NASA este 23 de febrero. El vehículo lleva seis dispositivos de investigación de la agencia, incluidos equipos para analizar el suelo lunar y el plasma de electrones.

El alunizaje tuvo lugar a las 18:23, hora de la costa este de EE.UU. El módulo fue transportado por un cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX. Es el primer aterrizaje de una nave espacial estadounidense en el satélite natural de la Tierra en más de 50 años, desde la misión Apolo 17 en 1972. Además, es la primera vez que lo lleva a cabo una empresa privada.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024