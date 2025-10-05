EE.UU. denuncia que cárteles ofrecen 10 mil dólares por matar a agentes de ICE

El Gobierno de Estados Unidos denunció que agentes de ICE se han convertido en objetivo de pandillas y cárteles.
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, reveló una situación que describió de “extremadamente peligrosa” y “sin precedentes”.
«Tenemos oficiales y agentes específicos por cuyas cabezas se ha ofrecido una recompensa. Han ofrecido 2 mil dólares por secuestrarlos, 10 mil dólares por matarlos”, refirió.
Reportes de inteligencia señalan que pandillas, cárteles y las recientemente designadas organizaciones terroristas han publicado las fotografías y datos de agentes de Migración en redes sociales a fin de atentar contra su vida.
«Se están asegurando de saber qué oficiales están ahí (en las redadas) y están siendo extremadamente efectivos, y quieren derribarlos, porque quieren intentar detener las operaciones que están en marcha y que les impiden lucrar con sus redes criminales”, expuso en entrevista para Fox News.
Noem expuso que ante dicha situación se ha asignado un equipo de protección a agentes de ICE y se han modificado algunos operativos.
Con información de Newsweek