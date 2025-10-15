EE.UU. alerta de recompensas desde México por la cabeza de sus agentes

El Gobierno de EE.UU. alertó este martes que «organizaciones criminales en México», supuestamente en colaboración con el movimiento estadounidense Antifa, han puesto precio a las cabezas de sus agentes contra la inmigración irregular.

«Estas redes criminales han dado instrucciones explícitas a simpatizantes radicados en Estados Unidos, incluidas las pandillas callejeras de Chicago, para que vigilen, acosen y asesinen a agentes federales», afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado detalló que ofrecen 2.000 dólares por reunir información de inteligencia o por revelar datos personales de sus oficiales, como fotografías y detalles familiares.

También entre 5.000 y 10.000 dólares por secuestro o «ataques no letales a oficiales estándar» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (CBP).

Por último, indicó que hay una recompensa de hasta 50.000 dólares por el «asesinato de altos funcionarios».

La semana anterior la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había asegurado a Fox News que cárteles de la droga ofrecían 10.000 dólares por matar a oficiales del ICE.

«En Portland y Chicago, los grupos Antifa han brindado apoyo logístico, como suministros para protestas organizadas con antelación», añadió el Departamento de Seguridad Nacional.

El mes pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró al movimiento político de extrema izquierda y antifascista como una organización terrorista nacional de corte «militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de EE.UU.».