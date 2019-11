EE.UU. abre una investigación de seguridad nacional sobre el gigante chino TikTok

El Gobierno de EE.UU. estaría revisando la adquisición por parte de una compañía china de la empresa estadounidense que más tarde se convirtió en TikTok, la popular aplicación de video en formato corto, según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por Reuters y The New York Times.

En noviembre de 2017, ByteDance, una compañía con sede en Pekín, adquirió por 1.000 millones de dólares Musical.ly, una aplicación estadounidense popular entre los adolescentes para hacer videos caseros de karaoke. Aunque, en un primer momento, ByteDance afirmó que mantendría a Musical.ly separado de su familia de aplicaciones chinas, menos de un año después, fusionó esta app con otra similar denominada TikTok. Desde entonces, el resultado de la fusión se ha convertido en una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en el mundo y en un fenómeno cultural global.

Los legisladores estadounidenses han estado pidiendo en las últimas semanas una investigación de seguridad nacional sobre TikTok, ante la preocupación de que la empresa china pueda estar censurando contenido políticamente sensible, al tiempo que han estado planteando preguntas sobre cómo almacena datos personales, señala Reuters. Por su parte, fuentes de The New York Times aseguran que la investigación fue lanzada debido a la preocupación que la creciente influencia de TikTok en EE.UU. suscitaba en los legisladores.

La investigación corre a cargo del Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS, por sus siglas en inglés), que revisa las adquisiciones extranjeras de empresas estadounidenses por razones de seguridad nacional. TikTok no pidió autorización al CFIUS cuando compró la compañía, lo que da motivo al Comité para investigar la adquisición, explicaron las fuentes, añadiendo que el CFIUS está manteniendo conversaciones con TikTok sobre las medidas que podría tomar para que no tenga que deshacerse de los activos de Musical.ly que adquirió.

“Si bien no podemos comentar los procesos regulatorios en curso, TikTok ha dejado en claro que nuestra mayor prioridad es ganar la confianza de los usuarios y reguladores de EE.UU.”, indicó al respecto un portavoz de TikTok.

¿Amenaza para la seguridad de EE.UU.?

La semana pasada, dos senadores de EE.UU., el demócrata Charles Schumer y el republicano Tom Cotton, pidieron a los funcionarios de inteligencia que comprobaran si TikTok representa algún riesgo para la seguridad nacional.

Los legisladores cuestionan las prácticas de recopilación de datos de su operadora y propietaria, la empresa china ByteDance, y temen que, si la aplicación observa las reglas de censura establecidas por el Gobierno chino, TikTok podría limitar lo que ven los usuarios estadounidenses.

Los gerentes de ByteDance respondieron en un blog, recalcando su independencia del Gobierno chino. La compañía afirma que almacena datos de los usuarios estadounidenses en el mismo territorio del país norteamericano y que no está “sujeta a la ley china”. Aseguran también que Pekín nunca les ha pedido que eliminen ningún contenido, y que de todas formas tampoco lo harían aunque se lo solicitaran las autoridades chinas.

Fuente: RT Noticias