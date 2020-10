Donald Trump y Melania inician cuarentena por posible COVID-19; “estamos esperando resultados”, dice

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves por la noche que inicia junto a la primera dama, Melania Trump, un “proceso de cuarentena” tras conocerse el positivo por coronavirus de una de sus más cercanas asesoras.

“Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID-19. ¡Terrible! La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!”, anunció Trump en Twitter.

Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última este miércoles a Minesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland (Ohio) para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta a Washington desde Minesota, fue puesta en cuarentena en el avión presidencial y este jueves se confirmó su positivo por COVID-19.

A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que Trump, que no usa tapabocas en público.

Antes de anunciar que entraba en cuarentena, Trump habló sobre el positivo de Hicks en una entrevista en Fox News.

“Ella ha dado positivo y yo me acabo de hacer la prueba. Entonces si empezaremos una cuarentena o lo tenemos, no lo sé. Me acabo de hacer la prueba y ya veremos lo que pasa. ¿Quién sabe? Pasamos mucho tiempo con Hope, así que veremos lo que pasa”, dijo Trump.

La Casa Banca no ha proporcionado detalles sobre la cuarentena de Trump, que este viernes tenía previsto viajar a Florida y celebrar ahí un mitin de campaña.

Usain Bolt en aislamiento después de dar positivo por COVID-19

Hicks es la persona más próxima a Trump que ha dado positivo por coronavirus hasta la fecha, aunque varios funcionarios en la Casa Blanca se han infectado con anterioridad, incluida Katie Miller, la portavoz del Vicepresidente, Mike Pence.

Hicks fue la portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y tras la llegada del mandatario al poder se incorporó como funcionaria en la Casa Blanca, donde llegó a ocupar el cargo de directora de Comunicación, que dejó en 2018.

En febrero de este año, sin embargo, Trump la incorporó de nuevo a su equipo esta vez como asesora.

Fuente: Sin Embargo