Donald Trump reconoce la labor del personal médico que lo atiende. “Me siento bien”, afirma

El Presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la labor de médicos y enfermeras que lo atienden en el Centro Médico Walter Reed y dijo que gracias a su trabajo se “siente bien”, luego de haber sido hospitalizado por contraer la COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario calificó de increíble el progreso que el personal médico ha logrado en los últimos seis meses en la lucha contra la pandemia.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020