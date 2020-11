Donald Trump comparte video de boletas electorales sin contar siendo recogidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en redes sociales donde se ve a trabajadores de las elecciones presidenciales recoger boletas electorales sin contar de un sitio en el que fueron dejadas por los votantes.

El mandatario compartió el video en Twitter y emitió la frase “están viendo boletas. ¿Es esto en lo que se ha convertido el país?” en referencia a la acción de los trabajadores, que acumulaban los votos en maletas y los metían a una camioneta.

You are looking at BALLOTS! Is this what our Country has come to? pic.twitter.com/cI2ZTItqUi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020