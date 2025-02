Disminuyen 85% detenciones de migrantes en frontera sur de EU en 10 días

Durante los primeros diez días de la administración de Donald Trump, las detenciones de personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 85 por ciento en comparación al mismo periodo de 2024, señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en Ingles).



Este martes, esta agencia difundió su más reciente reporte del número de encuentros (aprehensiones) de la Patrulla Fronteriza a extranjeros que pretendían ingresar de manera irregular a territorio estadunidense.



Los datos señalaron que durante enero de este año, 81 mil 792 migrantes indocumentados vieron frustrada su intención de cruzar la frontera, cifra 66 por ciento menor a los 245 mil 530 registrados en el mismo mes del año pasado.



La CBP reportó esta “significativa disminución en los intentos de ingreso ilegal (sic)” de personas migrantes por la frontera con México, y lo atribuyó al endurecimiento de las políticas en la materia decretadas por Trump.



“Desde el 21 de enero hasta el 31 de enero de 2025, el número de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a lo largo de la frontera suroeste (California, Arizona, Nueva México y Texas) cayó un 85 por ciento respecto al mismo período del año anterior”, apuntó.



“El mensaje es claro: no hagas el viaje o te detendrán y te expulsarán”, advirtió esta oficina a los millones de migrantes de un sinnúmero de nacionalidades que han emprendido la larga travesía con el objetivo de llegar a Estados Unidos.



Las nuevas medidas migratorias del republicano ordenan que ya no se deje en libertad a las personas migrantes que sean interceptadas por la Patrulla Fronteriza al momento de intentar cruzar de forma irregular su frontera sur; ahora se les retiene y se les deporta a la brevedad.



“La CBP está aprovechando las autoridades legales para tomar todas las medidas razonables para garantizar que los extranjeros ilegales (sic) sean detenidos y expulsados ​​del país de manera oportuna. En términos simples, los extranjeros ilegales (sic) están siendo arrestados, detenidos y luego rápidamente expulsados”, indicó la agencia.



En su comunicación, la CBP detalló que la decisión de Trump para desaparecer desde su primera día de mandato el programa CBP One —que funcionaba para solicitar asilo a través de una aplicación y permitía la entrada a Estados Unidos— redujo un 93 por ciento las llegadas a los puertos fronterizos en los once días posteriores al 20 de enero en comparación con los once días anteriores.