Diputados iraníes gritan “¡Muerte a Israel!” y “¡Muerte a Estados Unidos!”

Diputados iraníes corearon “¡Muerte a Israel!” y “¡Muerte a Estados Unidos!” después de que el Parlamento de Irán aprobara este miércoles un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Chants of "death to America… death to Israel" echo throughout the Iranian parliament following a vote to cut ties with the International Atomic Energy Agency, in response to the recent attack on Iran's nuclear facilities. pic.twitter.com/YUfN7yuJVW

— Quds News Network (@QudsNen) June 25, 2025