Diputada británica recibe críticas machistas e insultos sobre su vestido y lo subasta por 26.000 dólares para ayudar a las mujeres

La diputada laborista de la Cámara de los Comunes, Tracy Brabin, subastó el 13 de febrero un vestido negro ajustado, que dejaba al descubierto uno de sus hombros, y que fue considerado por algunas personas como “no apropiado para el Parlamento”.

El 3 de febrero la diputada, que fue con dicho vestido a una sesión de la Cámara, recibió una serie de insultos y comentarios machistas en redes sociales sobre su traje, tachándola de “buscona”, “putón”, y de vestirse como si estuviera “borracha”, según denunció ella misma en su cuenta de Twitter, informa The Guardian.

La parlamentaria británica respondió a los insultos en el mismo mensaje: “Quién iba a decir que la gente se pondría tan emotiva respecto a un hombro”.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not….

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder… 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF

— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020