Difunden una foto del supuesto material explosivo apilado sin seguridad donde se habría originado la explosión en Beirut

Una foto que ha estado circulando en línea a raíz de la catastrófica explosión en Beirut muestra bolsas de nitrato de amonio apiladas sin ningún tipo de seguridad supuestamente en una bodega del puerto de la capital libanesa donde, según las investigaciones preliminares, se originó el estallido.

En la imagen, sin fecha verificada, se ve a tres hombres junto al material explosivo y con herramientas en el suelo, lo que sugiere que estaban realizando algún tipo de trabajo en el almacén. La puerta y ventanas de la estructura parecen coincidir con otras imágenes que muestran el lugar donde ocurrió la explosión.

This photo is making the rounds this evening on Telegram. Appears to show numerous parcels of bagged Ammonium Nitrate.

Was going to write this off as horse shit, but those are the exact same warehouse windows.🤔 pic.twitter.com/RLEe3XWawA

— The Intel Crab (@IntelCrab) August 4, 2020