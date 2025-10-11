Dice Trump que habló con Machado y que ella le dedicó Nobel

El Presidente Donald Trump aseveró que habló por teléfono con la líder opositora María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz.

«La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías, una cosa muy amable de su parte», dijo Trump este viernes en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

«Eso sí, no le dije: ‘Dámelo entonces’. Aunque creo que sí lo haría. Ella fue muy amable y yo la he estado ayudando a lo largo del camino».Trump también señaló que Venezuela «necesita mucha ayuda. Es un desastre», en medio de tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro por ataques en el Caribe a supuestas lanchas de narcotraficantes.

Información tomada de Agencia Reforma

octubre 11, 2025 9:08 am

