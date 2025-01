Dice Mujica que su cáncer avanzó: ‘Me estoy muriendo’

El ex Presidente uruguayo José Mujica anunció que el cáncer contra el que lucha desde abril del año pasado ha avanzado y que ha decidido no someterse a nuevos tratamientos.

«Me estoy muriendo», dijo en una entrevista con el semanario local Búsqueda, publicada el jueves. «Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué».

El ex Mandatario, de 89 años, explicó que el cáncer en el esófago que le fue diagnosticado el 29 de abril de 2024 ahora se expandió al hígado y que optó por no tratarlo a raíz de su edad y de las enfermedades crónicas que padece.»El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta», precisó.

Mujica, quien estuvo al mando de Uruguay entre 2010 y 2015, aprovechó la ocasión para despedirse de sus compatriotas y afirmó que lo único que espera en esta etapa final es dedicarse a su finca, localizada en las afueras de la capital, Montevideo.

Información de Agencia Reforma