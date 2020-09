Detienen al ‘nuevo Cristo’, fundador de una secta en Siberia

Las autoridades rusas detuvieron este martes en la región de Krasnoyarsk, en Siberia, a tres líderes de la secta local ‘Iglesia del Último Testamento’, entre ellos su fundador Serguéi Tórop, más conocido como Vissarión, quien durante casi 30 años se llamó a sí mismo el ‘hijo de Dios’ y el ‘nuevo Cristo’ y amenazó a sus adeptos con el fin del mundo.

Serguéi Tórop, Vadim Redkin y Vladímir Vedérnikov estuvieron a cargo de la secta desde 1991. Según el Comité de Investigación ruso, los líderes exigían dinero de las personas para obtener ingresos de las actividades religiosas y usaron violencia psicológica, por lo que algunos de sus seguidores sufrieron graves daños a la salud, recoge TASS.

Se informa que durante los registros en las casas de los líderes de la Iglesia del Último Testamento se encontraron armas, cuchillos, alcohol caro, relojes, joyas de oro, incluida una corona, y cerca de 3 millones de rublos (más de 39.000 dólares).

Por su parte, Tórop declaró que no admite la culpa y calificó de “infundados” los cargos en su contra, además cuestionó las palabras de las víctimas y agregó que nunca ha visto a algunas de ellas. “No solo estoy completamente en desacuerdo con los cargos, incluso niego completamente los detalles que allí se mencionan. Esto es algo increíble”, señaló el fundador de la secta.

Tórop, al igual que Redkin y Vedérnikov, permanecerá bajo arresto durante dos meses, hasta el 22 de noviembre.

‘Morada del Amanecer’ fundada por un exoficial de la Policía de tráfico

La Iglesia del Último Testamento fue fundada en 1991 por el exoficial de la Policía de tráfico Serguéi Tórop, que se autoproclamó como ‘hijo de Dios’ y el ‘nuevo Cristo’ bajo el nombre de Vissarión.

En 1995, sus seguidores fundaron un asentamiento, conocido como ‘Morada del Amanecer’, en la parte sureste de la región de Krasnoyarsk. En los medios a este lugar también se le llama la ‘Ciudad del Sol’.

Posteriormente, el número de adeptos de Vissarión aumentó y se crearon nuevos asentamientos en las aldeas circundantes. Actualmente, en el territorio de Krasnoyarsk hay alrededor de 3.000 seguidores de Tórop, informa RIA Novosti.

En cuanto a otros líderes de la secta, se cree que Vladímir Vedérnikov es el director de una escuela privada donde estudian los hijos de los miembros de la iglesia. Vadim Redkin, exmúsico de rock, es considerado el asistente de Tórop y a menudo actuó como su secretario de prensa.

Prohibición de la atención médica y estricta dieta

Serguéi Tórop y sus asistentes prácticamente crearon un estado dentro del Estado con su propio sistema tributario y guardias de seguridad. Toda la comunidad vivió anticipando el fin del mundo, cuya fecha cambiaba constantemente. Para los hombres en la secta fue permitida la poligamia.

Al mismo tiempo, en la Iglesia del Último Testamento estuvieron vigentes reglas muy estrictas. En particular, durante años los miembros no pudieron recibir atención médica, por lo que hubo varias muertes, incluidos bebés durante el parto. “El creyente ya no necesita ser curado, y nada ayudará al incrédulo”, decía Vissarión, según relató a RIA Novosti una de sus adeptas Elena Mélnikova.

Debido a esto, en 2000, los trabajadores de salud y maestros locales interpusieron una demanda contra la iglesia y tras las primeras audiencias la atención médica dejó de ser un “pecado” en la secta.

Además, existían prohibiciones alimentarias estrictas, que se extendieron también a los niños. Los seguidores no podían comer azúcar, carne, huevos. El té, la leche y el aceite también fueron prohibidos.

Actualmente, las reglas en la secta se han suavizado. Así, por ejemplo, los niños ahora pueden asistir a las escuelas, lo que antes no les estaba permitido.

