Detienen a 23 personas en nueva noche de protestas antinmigrantes en Irlanda

Dublín. Más de 20 personas fueron detenidas este miércoles cuando cientos de manifestantes enfrentaron a la policía en la segunda noche consecutiva frente a un hotel de buscadores de asilo cerca de Dublín, informaron las autoridades de Irlanda.

La policía reportó en un comunicado que 23 personas fueron detenidas luego de que les lanzaron botellas, ladrillos y fuegos artificiales en la manifestación frente al hotel Citywest en Saggart, al suroeste de la capital.

La víspera, fueron detenidas seis personas en una protesta en el mismo sitio, donde manifestantes encendieron un vehículo policial. El pasado lunes también hubo una protesta que transcurrió pacíficamente. Las protestas iniciaron por reportes de que un hombre de 26 años acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años en las cercanías del hotel es un buscador de asilo.

Las autoridades no se han pronunciado sobre esa versión. El ministro de Justicia, Interior y Migración, Jim O’Callaghan, condenó lo que llamó «violencia brutal» y adelantó que «habrá más arrestos».

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, declaró que en la violencia del martes hubo «abusos atroces» contra la policía». También calificó como «extremadamente grave» la supuesta agresión contra la menor, quien se encontraba bajo tutela del Estado.

Irlanda y Reino Unido tienen un aumento en el sentimiento anti migratorio en los últimos años, con protestas a veces violentas contra sitios que albergan a los buscadores de asilo.