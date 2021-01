Detenido por disturbios en el Capitolio no come porque no le dan comida orgánica en la cárcel

Jacob Chansley, conocido también como Jake Angeli, seguidor de Donald Trump que participó en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021, se niega a comer en la cárcel en que se encuentra porque no le sirven comida orgánica.

La madre del sujeto, que se hizo famoso por vestir de piel y con cuernos de búfalo, explicó que su Jake no ha comido desde el viernes que fue detenido por preferir la dieta de alimentos orgánicos. Además, reveló que Jacob tiene 33 años, vive con sus padres y es participante frecuente de mítines pro Donald Trump. También es un veterano de la Armada de Estados Unidos.

A Jacob Chansley se le acusa de 4 delitos menores, entre los que destacan conducta desordenada en el Capitolio e ingreso a espacios restringidos sin permiso de las autoridades. Este 11 de enero fue su primera audiencia y el juez pidió a los guardias de la cárcel cubrir su dieta.

Previamente, Jacob se dijo confiado de su futuro, ya que aseguró no haber quebrantado ninguna ley, al haber caminado por un recinto con las puertas abiertas. Sus delitos no son graves por lo que no pasaría mucho tiempo en prisión, de ser encontrado culpable.

Mueren 5 personas por disturbios en el Capitolio

Los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos dejaron un total de 5 muertos, de acuerdo con las autoridades.

Cuatro de los muertos fueron manifestantes a favor de Donald Trump que realizaron la irrupción violenta. El otro muerto fue un policía llamado Brian Sicknick, de 42 años.

Los manifestantes que murieron fueron identificados como Ashli Babbit, de 35 años; Benjamin Phillips, de 50 años; Kevin Greeson, de 55 años; y Rosane Boyland, de 34 años.

Las protestas violentas generaron un escándalo internacional, ya que se acusó que no existe un protocolo de seguridad para defender el Capitolio.

Fuente: SDP Noticias