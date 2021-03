Detectan en Oregón una nueva y “preocupante” mutación del coronavirus

En el estado de Oregón, EE.UU., fue encontrada una nueva variante local del coronavirus, que al ser de propagación rápida podría evadir la protección de las vacunas anticovid. De momento los científicos solo han localizado un caso de este tipo, en la ciudad de Portland, y los primeros datos apuntan a que la cepa se desarrolló de forma espontánea en la comunidad y no fue ‘importada’ de ninguna otra parte del mundo.

La variante del SARS-CoV-2 detectada en Oregón fue inicialmente descubierta en el Reino Unido y se conoce como B.1.1.7, pero tiene una mutación E484K, también llamada ‘Eek’, que ha circulado por Sudáfrica, Brasil y Nueva York, reporta The New York Times.

La misma combinación del B.1.1.7 con E484K había sido reportada previamente en el Reino Unido, generando preocupaciones entre los científicos, pero investigadores estadounidenses insisten en que la de Oregón se desarrolló de forma independiente.

Ya por sí sola, la cepa ‘británica’ B.1.1.7 es considerada más contagiosa y más letal que la versión original que dio inicio a la pandemia. Así, se está propagando rápidamente en EE.UU., donde en 46 estados se conocen al menos 2.500 casos de este tipo, cifra que podría ir en aumento durante las próximas semanas.

En cuanto a la mutación E484K, varios estudios de laboratorio y ensayos clínicos mostraron que es menos susceptible a las vacunas existentes contra el covid-19 y que debilita su eficacia. De hecho, su mayor resistencia frente a los anticuerpos le ofrece a este virus una ventaja significativa. Y aunque eso no significa que los vacunados o quienes se hayan recuperado del coronavirus original no sean capaces de combatir esta variante, en realidad todavía no se sabe a ciencia cierta en qué medida estaría cada quien protegido.

En todo caso, las conclusiones de los científicos fueron lo suficientemente preocupantes como para que Pfizer/BioNTech y Moderna se dispusieran a probar nuevas modificaciones de sus vacunas anticovid, en un intento de contrarrestar, precisamente, la variante ‘sudafricana’.

Aún se desconoce cómo se va a ‘portar’ la variante de Oregón, pero se mantiene la posibilidad de que el impacto del E484K se debilite debido a la presencia de otras mutaciones. Así pasó con la cepa de Brasil (B.1.1.248), que resultó ser menos resistente pese a contener la misma mutación E484K.