Desmienten en España que Sánchez se refiriera a elecciones mexicanas

Las afirmaciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atribuye al presidente del gobierno español y líder de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, son “categóricamente falsas” y fruto de una “burda manipulación” del líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito Moreno, según confirmaron a La Jornada tanto fuentes del más alto nivel del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como de la propia IS.

Más aún, en la única postura común sobre México de la última reunión de la IS se expresa de forma nítida su “confianza” en la actuación del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la contienda electoral de junio próximo.

Según la versión del PRI, que difundió en un comunicado el pasado domingo, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente de la IS, expresó unas duras palabras sobre el proceso electoral mexicano tanto en nombre propio como de la organización que preside.

En el comunicado del PRI se llegaron a entrecomillar una palabras que atribuyeron al presidente Sánchez, que decían literal: “Es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México”.

Este corresponsal consultó hasta tres fuentes de instituciones distintas, el propio gobierno español, el PSOE y la IS, y en todas ellas reconocieron su “perplejidad” ante unas afirmaciones que en ningún caso son reales y que no expresan ni la postura del presidente del gobierno español ni del conjunto de partidos que integran la IS.

“Es una burda manipulación”, así que “rechazamos categóricamente que esas declaraciones sean verídicas”, reconoció a La Jornada una fuente del más alto nivel de la IS.