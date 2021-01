Desaparece un barco con 20 personas en el Triángulo de las Bermudas y EE.UU. suspende la búsqueda

Una embarcación con 20 personas a bordo que partió desde las Bahamas el 28 de diciembre y debía haber llegado a Florida (EE.UU.) al día siguiente, se encuentra desaparecido, pero la Guardia Costera estadounidense informó el pasado fin de semana que suspendió la búsqueda en el Triángulo de las Bermudas.

Según el comunicado oficial, se trata de un barco Mako Cuddy Cabin azul y blanco, de 29 pies, que salió del puerto de Bímini con destino a la ciudad de Lake Worth.

Tras enterarse del naufragio, el organismo inició una búsqueda sobre unas 17.000 millas cuadradas, que equivalen al doble del estado de Massachusetts, durante aproximadamente 84 horas. En las horas previas, publicaron una imagen con los avances de las tareas.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020