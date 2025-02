Denuncian muerte de menor en operación militar en Ecuador

Quito. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil denunció este martes la muerte de otro menor, de 14 años, en la ciudad costera de Guayaquil como consecuencia de operativos de seguridad.

En rueda de prensa, las activistas del CDH acompañaron a Milton Rodríguez, padre de la víctima y de otro adolescente alcanzado por disparos el mismo día, el pasado 30 de enero.

Rodríguez dijo que el único pecado de sus hijos fue correr hacia la casa atemorizados por el despliegue de la fuerza pública durante una operación en la zona Guasmo Sur.

Contó que Miguel Ángel, de 14 años, falleció por el impacto de cuatro disparos en diferentes partes del torso y en la nuca, aunque la Policía Nacional procesa el caso como “uso legítimo de la fuerza” y calificaron al menor como integrante de un grupo de delincuencia organizada.

“No me dejes morir, papi, no me dejes morir”, recordó Rodríguez que le suplicaba su pequeño mientras sangraba.

El abogado Fernando Bastías, miembro del CDH, informó que presentarán una denuncia en Fiscalía para que se investigue el crimen como una «ejecución extrajudicial» y “extralimitación en el uso de la fuerza”, pues el hermano de la víctima y un vecino resultaron heridos de bala.

Miguel Angel era un joven afrodescendiente, como también lo eran los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil luego de otra acción militar y que aparecieron sin vida semanas después, un caso que conmocionó al país en los últimos días de 2024.

Por su parte, Billy Navarrete, director del CDH, señaló que el país enfrenta una situación grave con las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la militarización amparada en la declaratoria de conflicto armado interno adoptada por el presidente Daniel Noboa hace un año para enfrentar al crimen organizado.

Según Navarrete, los uniformados incurren en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas haciendo valer el mal uso legítimo de la fuerza.