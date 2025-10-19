Denuncia Petro asesinato de colombiano por ataque de EU a lancha en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que una de las lanchas bombardeadas el pasado 16 de septiembre en el Caribe era de origen colombiano y no venezolano como había afirmado el gobierno de Estados Unidos.

«La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador que no ha vuelto a su casa», declaró Petro a través de sus canales oficiales​​​.

Petro también acusó a los funcionarios del gobierno estadunidense de cometer un asesinato y violar su soberanía en aguas territoriales y exigió explicaciones de Washington sobre el incidente.

El mandatario hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo ocurrido, ante la presunta muerte del pescador, Alejandro Carranza, desaparecido desde ese día.

Con información de La Jornada

octubre 19, 2025 11:31 am

