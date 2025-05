Declina Luis Arce candidatura para comicios presidenciales en Bolivia

Santa Cruz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, declinó la noche del martes su candidatura a la reelección en las elecciones generales de este año.

“Hoy doy a conocer al pueblo boliviano, con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo”, anunció el mandatario en conferencia de prensa.

El presidente Luis Arce Catacora argumentó que no desea convertirse en un factor de división dentro del campo popular y del Movimiento al Socialismo (MAS). Afirmó que prioriza la unidad de las fuerzas progresistas frente a una amenaza que calificó de “fascista e imperialista”, publicó el medio Brújula Digital.

“He tomado la decisión de seguir junto al pueblo desde el lugar que me toque seguir luchando. Honrando la memoria de los héroes, doy a conocer con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura. No seré un factor de división”, sostuvo.

Arce recordó que desde el 18 de diciembre de 2024 ha planteado reiteradamente la necesidad de forjar un bloque de unidad entre el MAS y otras fuerzas de izquierda, no alrededor de personas, sino de un programa mínimo común. Lamentó que sus llamados no hayan prosperado, pero sostuvo que aún hay tiempo para atender “las exigencias de la historia”.

“No puede ser nuestro destino dividirnos ni pelearnos. Estamos llamados a dejar de ver a nuestros compañeros como adversarios. El enemigo es el imperialismo, el fascismo”, señaló, en alusión a lo que considera una disputa crucial entre quienes defienden el Estado Plurinacional y quienes, según él, pretenden restaurar el modelo neoliberal.

Arce lanzó un mensaje a sus antes aliados: “Le pido a Evo (Morales) que no insista en su candidatura, porque constitucionalmente no puede serlo”. También llamó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien el fin de semana se proclamó candidato, aunque aún no tiene una sigla política que lo cobije.

Arce aseguró que tras su decisión de no repostularse se dedicará a la gestión gubernamental y manifestó su esperanza de que “ahora que no soy candidato, (la Asamblea Plurinacional) cumpla con el clamor del pueblo y apruebe las leyes de financiamiento”, expresó, haciendo referencia a los créditos paralizados por la pugna política interna.

“El proyecto político está por encima de cualquier persona. No podemos poner en riesgo el porvenir de la sociedad por apetitos personales. No estoy dispuesto a incurrir en errores. No puede haber un dirigente cuyos intereses estén por encima del pueblo”, advirtió, según recoge Brújula Digital.