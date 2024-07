Decenas de manifestantes protestan contra visita de Netanyahu a EU

Manifestantes contra la guerra en Gaza realizaron este martes una sentada en un edificio de oficinas del Congreso con motivo del discurso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciará ante el Congreso. La policía del Capitolio de Estados Unidos efectuó varias detenciones.

Netanyahu llegó a Washington el lunes para una visita de unos días que incluye reuniones con el presidente Joe Biden y un discurso que pronunciará el miércoles ante una sesión conjunta del Congreso. Decenas de manifestantes se concentraron frente a su hotel el lunes por la noche, y el martes por la tarde, cientos de manifestantes tomaron la rotonda del edificio Cannon, que alberga las oficinas de los miembros de la Cámara de Representantes.

Organizados por Jewish Voice for Peace, los manifestantes, que llevaban camisetas rojas idénticas en las que se leía “Not In Our Name” (No en nuestro nombre), ocuparon la Rotonda del Cannon Building al grito de «¡Dejen vivir a Gaza!».

Tras una media hora de aplausos y cánticos, agentes de la policía del Capitolio hicieron varias advertencias y luego empezaron a detener a los manifestantes, atándoles las manos con bridas y llevándoselos uno a uno.