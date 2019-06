Cúpula demócrata respalda a Biden; elecciones 2020

Este ranking, elaborado por el portal de análisis y estadística, toma en cuenta el respaldo de líderes del partido, exvicepresidentes, gobernadores y congresistas.

Cada político aporta más o menos votos, de acuerdo con su cargo.

Los presidentes o vicepresidentes dan 10 puntos. Los senadores, ocho; gobernadores seis, sucesivamente.

En el top 7 también aparecen Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

El primer debate de precandidatos se celebrará los días 26 y 27 de junio en Miami y será transmitido por Telemundo y NBC.

Los candidatos están divididos en dos grupos: los que aparecen en las encuestas con un intención de voto inferior al dos por ciento, y los que superan ese límite.

Además, habrá seis mujeres, algo que nunca había ocurrido en primarias.

Descarta fracaso

WASHINGTON.— El presidente estadunidense, Donald Trump, admitió que no está preparado para perder en las elecciones de 2020, en las que buscará su reelección por cuatro años más.

En entrevista con la cadena NBC, el gobernante confesó que “probablemente” no está preparado para la derrota.

“No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida”, afirmó.